Англія

Розв’язання ситуації поміж двома гравцями Тоттенгема виявилось недостатньо.

Посеред літа цього року в одному з уругвайських ток-шоу взяв участь півзахисник лондонського Тоттенгема Родріго Бентанкур.

Ця подія в житті 27-річного виконавця залишилась би непоміченою з боку переважної більшості футбольної спільноти, якби не один необережний жарт футболіста.

Під час зйомок телеведучий попросив у Бентанкура футболку його одноклубника, корейця Сон Хин Міна, у відповідь на що той відповів: "Сонні? Можливо, це футболка двоюрідного брата Сонні. Вони всі виглядають однаково".

Цей матеріал у підсумку опинився у відповідної комісії Футбольна асоціація Англії, яка висунула звинувачення півзахиснику Тоттенгема через расистський жарт ще на початку вересня.

І лише зараз розгляд справи було завершено з підсумковим рішенням щодо дискваліфікації Бентанкура на сім найближчих матчів "шпор" на внутрішній арені.

Окрім цього, Родріго буде зобов’язаний сплатити штраф у 100 тис. фунтів стерлінгів.

Варто зазначити, що дискваліфікація розповсюджується лише на матчі АПЛ та Кубків усередині країни.

Таким чином Тоттенгем залишиться без Бентанкура в іграх проти Манчестер Сіті, Фулгема, Борнмута, Челсі, Саутгемптона, Манчестер Юнайтед та Ліверпуля.