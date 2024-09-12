Англія

Уругваєць заявив, що всі південнокорейці виглядають однаково.

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення півзахиснику Тоттенгема Родріго Бентанкуру через расистський жарт на адресу вінгера "шпор" Сон Хин Міна. Про це повідомляє прес-служба FA.

У середині літа з'явився відеоролик, у якому телеведучий попросив у Бентанкура футболку Сона. У відповідь на це 27-річний уругваєць відповів: "Сонні? Можливо, це футболка двоюрідного брата Сонні. Вони всі виглядають однаково".

Бентанкур звинувачується у неналежній поведінці під час спілкування зі ЗМІ, оскільки він використав образливі, дискримінаційні висловлювання.

Півзахисник має відповісти на звинувачення до 19 вересня. Якщо його вина буде доведена, він може отримати дискваліфікацію від шести до 12 матчів.

Цього сезону Бентанкур провів два матчі, в яких відіграв на полі 86 хвилин.