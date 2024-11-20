Англія

Клуб незадоволений виключно жорсткістю покарання уругвайця.

У Тоттенгемі підтвердили подання апеляції на тривалість відсторонення півзахисника Родріго Бентанкура внаслідок рішення Футбольної асоціації Англії, передає офіційний сайт "шпор".

Нещодавно стало відомо, що 27-річного уругвайця дискваліфіковано за расистський жарт у бік його одноклубника Сон Хин Міна. Бентанкур має пропустити сім найближчих матчів Тоттенгема на внутрішній арені, а також сплатити штраф у розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Клуб не став сперечатися з фактом визнання Родріго винним, але залишився незадоволений покаранням. "Шпори" спробують скоротити термін відсторонення опорного півзахисника.

Протягом розгляду апеляції Тоттенгем не робитиме жодних коментарів із приводу цієї ситуації.

Зараз на рахунку Бентанкура один гол та один асист у 15 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах цього сезону.

У рамках 12-го туру АПЛ, у суботу, 23 листопада (початок — о 19:30), колектив Анге Постекоглу гостюватиме в Манчестер Сіті.