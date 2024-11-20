Англія

Діючий контракт Альфонсо розрахований до літа 2025 року.

Захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного канадця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який окреслив футболіста як головну мету на літнє трансферне вікно.

Діючий контракт Альфонсо розрахований до літа 2025 року і в його послугах, крім "червоних дияволів", зацікавлені ще кілька топ-клубів Європи.

Нинішнього сезону Девіс провів 15 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.