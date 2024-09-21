Німеччина

Йому не стануть пропонувати новий контракт.

Баварія відмовилася від спроб переконати захисника Альфонсо Девіса продовжити контракт, повідомляє Football Espana.

В останні кілька місяців мюнхенський клуб робив спроби зв'язатися з представниками Девіса, але успіху це не мало.

Канадець був готовий знизити запитувану зарплату з 20 млн євро на рік до 17 млн євро, проте відтоді жодних реальних домовленостей досягнуто не було.

Очікується, що Девіс влітку 2025 року на правах вільного агента приєднається до Реалу.