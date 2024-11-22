Англія

Лазарет порожніє.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився перед матчем з Саутгемптоном в рамках АПЛ.

"З ван Дейком все гаразд, сьогодні він тренуватиметься з командою. Трент ще не працював з нами після травми. Ми очікуємо, що він повернеться найближчим часом.

Гарві Елліотт був відсутній протягом декількох тижнів, але тепер він з нами знову. ще тренується індивідуально, як і Федеріко К'єза, котрий сьогодні, можливо, зможе приєднатися до основної команди.

Очікується, що всі гравці повернуться на поле протягом кількох тижнів. Але я не думаю, що Аліссон та Діогу Жота будуть готові до матчу з "Реалом". З Трентом ситуація 50 на 50", — додав Слот.

Матч Саутгемптон — Ліверпуль відбудеться у неділю, початок о 16:00.