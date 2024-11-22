Всі збірні дізнались суперників.
Чехія — Грузія, x.com/ceskarepre_cz
22 листопада 2024, 14:19
Сьогодні, 22-го листопада, відбулась церемонія жеребкування стадії плей-оф Ліги націй 2024/25.
Результати жеребкування плей-оф за перехід в Лігу А:
Туреччина — Угорщина
Україна — Бельгія
Греція — Шотландія
Австрія — Сербія
Матчі відбудуться 20 і 23 березня 2025 року.
Результати жеребкування плей-оф за перехід між дивізіонами С/В:
Косово — Ісландія
Болгарія — Ірландія
Вірменія — Грузія
Словаччина — Словенія
Матчі відбудуться 20 і 23 березня наступного року.
Результати жеребкування плей-оф за перехід між дивізіонами D/C:
Гібралтар — Латвія
Мальта — Люксембург
Матчі відбудуться 26 і 31 березня 2025 року.