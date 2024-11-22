Сьогодні, 22-го листопада, відбулась церемонія жеребкування стадії плей-оф Ліги націй 2024/25.

Результати жеребкування плей-оф за перехід в Лігу А:

Туреччина — Угорщина
Україна — Бельгія
Греція — Шотландія
Австрія — Сербія

Матчі відбудуться 20 і 23 березня 2025 року.

Результати жеребкування плей-оф за перехід між дивізіонами С/В:

Косово — Ісландія
Болгарія — Ірландія
Вірменія — Грузія
Словаччина — Словенія

Матчі відбудуться 20 і 23 березня наступного року.

Результати жеребкування плей-оф за перехід між дивізіонами D/C:

Гібралтар — Латвія
Мальта — Люксембург

Матчі відбудуться 26 і 31 березня 2025 року.