Ліга націй

Матчі відбудуться в березні наступного року.

У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування раундів плей-оф Ліги націй у сезоні-2024/25.

За підсумками заключного матчу групової стадії турніру з Албанією (2:1) Україна потрапила в сітку плей-оф за підвищення до Ліги А, посівши друге місце в групі після Чехії.

За право зіграти у дивізіоні А Україна зіграє з Бельгією.

Матчі раунду плей-оф Ліг В/С та Ліг А/В, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року.