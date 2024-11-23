Англія

"Червоні" не полишають надій придбати опорника збірної Іспанії.

Ліверпуль спробує придбати півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, 25-річний іспанець залишається головною трансферною метою мерсисайдського клубу, не зважаючи на те, що влітку гравець відмовив "червоним".

Зазначається, що конкуренцію Ліверпулю може скласти лондонський Арсенал, який найближчим часом планує провести перебудову команди.

Чинний контракт баска з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з "клаусулою" у 60 млн. євро.

Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 16 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.