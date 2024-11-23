Англія

Українець вийшов на заміну на 67-й хвилині гри.

У рамках дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал приймав Ноттінгем Форест.

Господарі без особливих складнощів здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко з'явився на полі на 67-й хвилині гри, вийшовши на заміну.

Арсенал - Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Сака, 15, Парті, 52, Нванері, 86

Арсенал: Рая — Тімбер (Ківьор, 88), Саліба, Магальяес, Калафіорі (Зінченко, 67) — Едегор (Нванері, 82), Жоржиньо (Парті, 46), Меріно — Сака (Стерлінг, 83), Жезус, Троссар

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 73) — Єйтс, Домінгес (Соса, 63) — Еланга (Сілва, 46), Ворд-Праус, Гадсон-Одої — Авонії (Вуд, 62)

Попередження: Жоржиньо, Жезус, Сака — Айна, Єйтс.