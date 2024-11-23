Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 23 листопада 2024 року.
Лестер - Челсі, Getty Images
23 листопада 2024, 19:55
Челсі без Мудрика обіграв Лестер. Команда Енцо Марески забила по одному голу у кожному з двох таймів.
Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик провів весь матч на лаві запасних.
Огляд матчу:
Лестер — Челсі 1:2
Голи: Аю, 90+5 (пен) - Джексон, 15 Фернандес, 75.
Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Сумаре, Вінкс (Скіпп, 11), Ндіді (Аю, 72) — Ель-Ханнус (Декордова-Рід, 79), Варді (Дака, 79), Макатір (Мавідіді, 72).
Челсі: Санчес — Фофана, Бадьяшиль, Колвілл, Кукурелья — Кайседо (Лавія, 81), Фернандес — Мадуеке (Санчо, 85), Палмер, Феліш (Нкунку, 81) — Джексон (Дьюзбері-Голл, 90).
Попередження: Ндіді, Сумаре, Скіпп, Фас — Кайседо, Санчес, Лавія.