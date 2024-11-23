Челсі без Мудрика обіграв Лестер. Команда Енцо Марески забила по одному голу у кожному з двох таймів.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик провів весь матч на лаві запасних.

Огляд матчу

Лестер — Челсі 1:2
Голи: Аю, 90+5 (пен) -  Джексон, 15 Фернандес, 75.

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Сумаре, Вінкс (Скіпп, 11), Ндіді (Аю, 72) — Ель-Ханнус (Декордова-Рід, 79), Варді (Дака, 79), Макатір (Мавідіді, 72).

Челсі: Санчес — Фофана, Бадьяшиль, Колвілл, Кукурелья — Кайседо (Лавія, 81), Фернандес — Мадуеке (Санчо, 85), Палмер, Феліш (Нкунку, 81) — Джексон (Дьюзбері-Голл, 90).

Попередження: Ндіді, Сумаре, Скіпп, Фас — Кайседо, Санчес, Лавія. 