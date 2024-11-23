Англія

Команда Енцо Марески забила по одному голу у кожному з двох таймів.

Лондонський Челсі у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Лестер із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині, коли Ніколас Джексон скористався передачею Енцо Фернандеса.

Потім на 75 хвилині лондонська команда подвоїла перевагу після результативного удару Енцо.

"Лисиці" змогли відповісти лише на четвертій компенсованій хвилині, коли Джордан Аю реалізував пенальті.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик провів весь матч на лаві запасних.

Після 12 турів Челсі набрав 22 очки і посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, а у Лестера — 10 балів та 16 рядок.

Лестер — Челсі 1:2

Голи: Аю, 90+5 (пен) - Джексон, 15 Фернандес, 75.

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Сумаре, Вінкс (Скіпп, 11), Ндіді (Аю, 72) — Ель-Ханнус (Декордова-Рід, 79), Варді (Дака, 79), Макатір (Мавідіді, 72).

Челсі: Санчес — Фофана, Бадьяшиль, Колвілл, Кукурелья — Кайседо (Лавія, 81), Фернандес — Мадуеке (Санчо, 85), Палмер, Феліш (Нкунку, 81) — Джексон (Дьюзбері-Голл, 90).

Попередження: Ндіді, Сумаре, Скіпп, Фас — Кайседо, Санчес, Лавія.