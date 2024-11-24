Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 23 листопада 2024 року.

Тоттенгем із дублем Меддісона знищив Манчестер Сіті. Родрі привіз на Етіхад Золотий м'яч, а суперники для його команди — аж чотири голи без відповіді.

У наступному турі Манчестер Сіті гостюватиме у Ліверпуля, тоді як посеред тижня прийматиме нідерландський Феєнорд у Лізі чемпіонів УЄФА, а лондонський Тоттенгем спочатку зіграє проти італійської Роми вдома в рамках Європи, тоді як вихідними проведе домашнє лондонське дербі проти Фулгема.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Тоттенгем 0:4

Голи: Меддісон, 13, 20, Порро, 52, Джонсон, 90+3

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз (Аке, 46), Аканджі, Гвардіол — Льюїс (Гріліш, 74), Гюндоган — Савіо (Де Брюйне, 74), Сілва, Фоден — Голанд.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дрегушін, Девіс, Удоджі (Спенс, 90) — Біссума, Сарр (Вернер, 89) — Кулусевські, Меддісон (Бергвалль, 88), Сон (Джонсон, 63) — Соланке.



Попередження: Льюїс, Сілва, Де Брюйне, Аканджі — Біссума, Сарр.