Англія

Солідна перемога "канонірів".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над Ноттінгем Форест (3:0) в рамках 12-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "канонірів".

"Я дійсно щасливий. Я відчував величезну енергію останні 48 годин, коли всі повернулися до команди. Я відчув велике єднання і вирішив змінити ситуацію та пройти через той період, який був для нас складним, з усіма важкими ситуаціями, з якими ми зіштовхнулися.

Від самого початку ми домінували над суперником, в мене був ентузіазм з цього приводу. Це те, що я вимагаю. Ми забили гол, але у першому таймі мало бути ще два-три голи, враховуючи кількість якісних моментів, які створили хлопці.