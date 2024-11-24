Солідна перемога "канонірів".
Артета, getty images
24 листопада 2024, 09:26
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над Ноттінгем Форест (3:0) в рамках 12-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "канонірів".
"Я дійсно щасливий. Я відчував величезну енергію останні 48 годин, коли всі повернулися до команди. Я відчув велике єднання і вирішив змінити ситуацію та пройти через той період, який був для нас складним, з усіма важкими ситуаціями, з якими ми зіштовхнулися.
Від самого початку ми домінували над суперником, в мене був ентузіазм з цього приводу. Це те, що я вимагаю. Ми забили гол, але у першому таймі мало бути ще два-три голи, враховуючи кількість якісних моментів, які створили хлопці.
Повернення Едегора на Емірейтс? Для таких гравців це завжди слушний час. Знову ж таки, ми говоримо про плавність, розуміння зіграності та таймінгу. Він один із найкращих, хто вміє керувати темпом гри, коли її прискорювати, а коли сповільнювати. Очевидно, його не вистачало, і добре, що нам довелося його замінити, тому що він почав втомлюватися і потроху згасати.
Ітан вийшов, і ви могли відчути натовп, його енергію і те, як їм подобається спостерігати за грою цього хлопця, і це здорово", — заявив Артета.
Лондонський Арсенал набрав 22 очки після 12 зіграних турів у англійській Прем'єр-лізі і наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці.