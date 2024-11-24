Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 23 листопада 2024 року.

У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал розгромив на власному полі Ноттінгем Форест із рахунком 3:0.

Підопічні Мікеля Артети вперше реалізували свою перевагу за грою вже на 15-ій хвилині завдяки майстерності Букайо Сака.

Вже у другому таймі ідеально спрацювали заміни "канонірів": спочатку Томас Парті дальнім пострілом подвоїв перевагу господарів, а під саму завісу протистояння молодий Ітан Нванері відгукнувся на передачу Рахіма Стерлінга та дебютним голом в АПЛ довів рахунок до розгромного.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ноттінгем Форест у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал - Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Сака, 15, Парті, 52, Нванері, 86

Арсенал: Рая — Тімбер (Ківьор, 88), Саліба, Магальяес, Калафіорі (Зінченко, 67) — Едегор (Нванері, 82), Жоржиньо (Парті, 46), Меріно — Сака (Стерлінг, 83), Жезус, Троссар

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 73) — Єйтс, Домінгес (Соса, 63) — Еланга (Сілва, 46), Ворд-Праус, Гадсон-Одої — Авонії (Вуд, 62)

Попередження: Жоржиньо, Жезус, Сака — Айна, Єйтс.