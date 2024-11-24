Англія

Не надто вдалий старт португальського спеціаліста в АПЛ.

Іпсвіч Таун у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав Манчестер Юнайтед на Портмен Роуд Стедіум.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Маркуса Рашфорда. Результативний удар Омарі Гатчінсона дозволив господарям поля відновити паритет ще до завершення першого тайму матчу. У другій половині поєдинку команди не зуміли порадувати глядачів голами, тож фінальний свисток зафіксував нічию в дебюті Рубена Аморіма на посаді головного тренера МЮ.

Іпсвіч Таун — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Гатчінсон, 43 — Рашфорд, 2

Іпсвіч Таун: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Девіс — Морсі, Каюсте (Тейлор, 65) — Бернс (Чаплін, 82), Гатчінсон, Шмодікс (Дж. Кларк, 65) — Делап (Аль-Хамаді, 81)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс (Шоу, 56), де Лігт — Діалло, Каземіро (Угарте, 56), Еріксен (Зіркзе, 68), Мазрауї — Фернандеш, Гарначо (Маунт, 86) — Рашфорд (Гойлунн, 68)