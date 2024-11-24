Англія

Влітку він би близький до того, щоб очолити "лисиць".

Грем Поттер може очолити Лестер.

Як повідомляє журналіст TBR Football Грем Бейлі, колишній головний тренер Челсі та Брайтона є одним із кандидатів, яких Лестер розглядав в останні тижні на заміну Стіву Куперу, звільненому сьогодні.

Зазначається, що Лестер був близький до призначення Поттера ще влітку, до запрошення Купера.

У нинішньому сезоні АПЛ "лисиці" йдуть на 16-му рядку, набравши 10 очок у 12 турах.