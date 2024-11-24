Влітку він би близький до того, щоб очолити "лисиць".
ГРЕМ ПОТТЕР, GETTY IMAGES
24 листопада 2024, 21:57
Грем Поттер може очолити Лестер.
Як повідомляє журналіст TBR Football Грем Бейлі, колишній головний тренер Челсі та Брайтона є одним із кандидатів, яких Лестер розглядав в останні тижні на заміну Стіву Куперу, звільненому сьогодні.
Зазначається, що Лестер був близький до призначення Поттера ще влітку, до запрошення Купера.
У нинішньому сезоні АПЛ "лисиці" йдуть на 16-му рядку, набравши 10 очок у 12 турах.