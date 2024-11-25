Англія

Нідерландець заслужив на увагу після короткого періоду в МЮ.

Нідерландський фахівець Руд ван Ністелрой є пріоритетним варіантом на посаду головного тренера для англійського Лестера. Про це повідомляє журналіст Руді Галлеті.

За інформацією джерела, керівництво "лис" вже звернулося до кандидатури колишнього тренера Манчестер Юнайтед та ПСВ після відставки Стіва Купера.

Зазначається, що Лестер також розглядає варіант із Девідом Моєсом.

Після 12 зіграних турів Лестер посідає 16-те місце в АПЛ.