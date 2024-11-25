Німеччина

Нідерландець може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

За даними Sky Germany, нідерландський фахівець Руд ван Ністелрой претендує на посаду головного тренера Гамбурга.

Ван Ністелроя розглядають як потенційну заміну Штеффену Баумгарту, під керівництвом якого Гамбург в останніх чотирьох турах набрав лише 2 очки й опустився на восьме місце в турнірній таблиці Другої Бундесліги.

Ван Ністелрой влітку 2024 року увійшов до тренерського штабу Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед, але після звільнення останнього теж залишив клуб, хоча й спершу пропрацював 4 гри виконувачем обов'язків головного тренера.

Зазначимо, що нідерландець під час перебування гравцем виступав за Гамбург у сезоні-2010/11.