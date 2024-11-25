Англія

Португалець розпочав в МЮ з нічиї.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував нічийний результат матчу 12-го туру АПЛ з Іпсвіч Таун (1:1). Цитує португальського фахівця Sky Sports.

"Мої гравці занадто багато думали під час гри. У нас було всього два дні, нам потрібно більше.

Вони залишали нас один в один, і ми повинні використовувати такі моменти. Це був складний матч, ми втратили кілька м'ячів без тиску. Коли ти так починаєш, ти повинен контролювати м'яч. Наразі ми не можемо цього зробити, але гравці дуже, дуже старалися.

Вони дійсно стараються і хочуть грати краще. Ми повинні прийняти нові ідеї зараз і постаратися стати сильнішими до наступного туру", — сказав Аморім.

В наступному турі АПЛ, МЮ гратиме на Олд Траффорд з Евертоном. Гра відбудеться 1-го грудня, о 15:30 за київським часом.