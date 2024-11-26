Англія

Все через травму Вікаріо.

Травма основного воротаря Тоттенгема Вікаріо змушує "шпор" виходити на трансферний ринок в січні, повідомляє The Telegraph.

За даними джерела, термін відсутності італійського стража воріт обчислюватиметься місяцями. Але поки невідомо, скільки пропустить Вікаріо.

Керівництво лондонців планувало зміцнити воротарську позицію після цього сезону. Тепер вони можуть пришвидшити пошук нового голкіпера.

Нагадаємо, у Вікаріо діагностовано перелом правої щиколотки.