Англія

Голкіпер Тоттенгема вибув надовго.

Тоттенгем повідомив, що голкіпер команди Гульєльмо Вікаріо переніс операцію.

У 28-річного італійця діагностовано перелом правої щиколотки. Про строк відновлення гравця інформації наразі немає, медична служба клубу повідомить про це пізніше.

Вікаріо у поточному сезоні провів 15 матчів за "шпор" в усіх турнірах, пропустив 15 голів та 4 рази відіграв "на нуль".

Нагадаємо, напередодні Тоттенгем із дублем Меддісона знищив Манчестер Сіті.