Голкіпер Тоттенгема вибув надовго.
Гульєльмо Вікаріо, getty images
26 листопада 2024, 11:39
Тоттенгем повідомив, що голкіпер команди Гульєльмо Вікаріо переніс операцію.
У 28-річного італійця діагностовано перелом правої щиколотки. Про строк відновлення гравця інформації наразі немає, медична служба клубу повідомить про це пізніше.
Вікаріо у поточному сезоні провів 15 матчів за "шпор" в усіх турнірах, пропустив 15 голів та 4 рази відіграв "на нуль".
Нагадаємо, напередодні Тоттенгем із дублем Меддісона знищив Манчестер Сіті.