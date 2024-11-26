Україна

Динамо зіграє з командою із Косова.

Голкіпер Динамо U19 Вячеслав Суркіс поділився очікуваннями та розповів про підготовку до першого матчу третього раунду Юнацької Ліги УЄФА проти 2 Корріку з Косова.

"Настрій, звісно, бойовий. Кілька днів тому був матч із Чорноморцем, вважаю, що ми добре відіграли в ньому. І вже після цього почали готуватися до майбутнього суперника. Розбираємо команду, готуємося, відпрацьовуємо удари.

В чому відмінність із матчами чемпіонату України? Перш за все, вища інтенсивність, оскільки ми граємо проти чемпіонів своїх країн. Але ми готуємося до кожного суперника з гарним бойовим настроєм.

Хотілося б грати в рідному місті, в Києві, але ми всі розуміємо, через які обставини ми не можемо цього робити. Тому доводиться грати за кордоном. Але ми вже звикли до цього, тож не думаю, що це буде додавати якихось труднощів, тому що це не вперше. Зараз у нас хороші умови – тренувальне поле, готель, тож жодних проблем.

Ми провели два матчі проти Марибора, більшість наших гравців виступали за збірні U18/19, тож усі мають досвід виступів на міжнародному рівні. Тому я не думаю, що більша кількість матчів 2 Корріку в нинішній Юнацькій Лізі УЄФА зробить якусь різницю", — сказав Суркіс.