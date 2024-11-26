Молодий атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Ітан Нванері найближчим часом може пов'язати майбутнє за своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "канонірів" продовжує працювати над підписанням з 17-річним англійцем нового контракту.

Зазначається, що продовження угоди з Нванері наразі є пріоритетом для Арсеналу, тоді як сам талановитий хавбек дуже щасливий у лондонському клубі.

У поточному сезоні Ітан Нванері провів 238 хвилин у дев'яти матчах за Арсенал у всіх турнірах, в яких він відзначився чотирма забитими голами.

Раніше повідомлялося, що англійський вихованець "канонірів" увійшов до списку наймолодших авторів голів в історії АПЛ.