Англія

"Каноніри" хочуть підписати зі своїм талантом довгостроковий контракт.

Молодий атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Ітан Нванері найближчим часом може пов'язати майбутнє за своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "канонірів" продовжує працювати над підписанням з 17-річним англійцем нового контракту.

Зазначається, що продовження угоди з Нванері наразі є пріоритетом для Арсеналу, тоді як сам талановитий хавбек дуже щасливий у лондонському клубі.

У поточному сезоні Ітан Нванері провів 238 хвилин у дев'яти матчах за Арсенал у всіх турнірах, в яких він відзначився чотирма забитими голами.

Раніше повідомлялося, що англійський вихованець "канонірів" увійшов до списку наймолодших авторів голів в історії АПЛ.