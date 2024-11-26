"Каноніри" хочуть підписати зі своїм талантом довгостроковий контракт.
Ітан Нванері, Getty Images
26 листопада 2024, 14:22
Молодий атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Ітан Нванері найближчим часом може пов'язати майбутнє за своїм поточним клубом.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "канонірів" продовжує працювати над підписанням з 17-річним англійцем нового контракту.
Зазначається, що продовження угоди з Нванері наразі є пріоритетом для Арсеналу, тоді як сам талановитий хавбек дуже щасливий у лондонському клубі.
У поточному сезоні Ітан Нванері провів 238 хвилин у дев'яти матчах за Арсенал у всіх турнірах, в яких він відзначився чотирма забитими голами.
Раніше повідомлялося, що англійський вихованець "канонірів" увійшов до списку наймолодших авторів голів в історії АПЛ.