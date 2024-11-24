Англія

17-річний вихованець "канонірів" відзначився у ворота Ноттінгем Форест.

У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал розгромив на власному полі Ноттінгем Форест із рахунком 3:0.

Автором останнього гола у ворота "лісників" у складі "канонірів" став талановитий плеймейкер Ітан Нванері, який наприкінці зустрічі вийшов на заміну та за чотири хвилини результативно відгукнувся на передачу Рахіма Стерлінга, довівши рахунок до розгромного.

Таким чином, 17-річний Нванері, який у вересні 2022 року став наймолодшим дебютантом в історії АПЛ, також вписав своє ім'я до списку наймолодших авторів голів у найвищому дивізіоні Англії.

Свій гол у ворота Ноттінгем Форест англієць забив у 17 років та 247 днів — це дев'ятий показник в історії турніру та другий серед гравців Арсеналу (у більш юному віці за "канонірів" забивав тільки Сеск Фабрегас — 17 років і 113 днів).

НАЙМОЛОДШІ АВТОРИ ГОЛІВ В ІСТОРІЇ АПЛ:

У поточному сезоні Ітан Нванері провів 238 хвилин у дев'яти матчах за Арсенал у всіх турнірах, в яких він відзначився чотирма забитими голами.

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