Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 25 листопада 2024 року.
Ньюкасл — Вест Гем, getty images
26 листопада 2024, 14:49
У рамках заключного матчу 12-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на власному полі поступився лондонському Вест Гему.
Підопічні Хулена Лопетегі здобули до свого активу три очки завдяки двох "сухих" голам, авторами яких стали Томаш Соучек та Майкл Антоніо.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Вест Гем Юнайтед у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Ньюкасл Юнайтед — Вест Гем 0:2
Голи: Соучек, 10, Ван-Біссака, 53.
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Келлі, Голл — Лонгстафф (Тоналі, 57), Гімараес, Віллок (Барнс, 46) — Гордон (Вілсон, 68), Ісак, Жоелінтон (Мерфі, 69).
Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Тодібо (Мавропанос, 57), Кілман, Палмьєрі (Цоуфал, 75) — Соучек — Боуен, Солер (Родрігес, 84), Пакета, Саммервілл (Ірвінг, 84) — Антоніо (Інгз, 75).
Попередження: Келлі.