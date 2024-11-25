Англія

Відбувся заключний матч чергового туру чемпіонату Англії.

Вест Гем у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Ньюкасл із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на десятій хвилині зусиллями Томаша Соучека, а потім на старті другого тайму перевагу "молотобійців" подвоїв Ван-Бісака.

Таким чином, Вест Гем набрав 15 очок і піднявся на 14 місце в АПЛ, а у Ньюкасла 18 балів та десятий рядок.

Ньюкасл Юнайтед — Вест Гем 0:2

Голи: Соучек, 10, Ван-Біссака, 53.

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Келлі, Голл — Лонгстафф (Тоналі, 57), Гімараес, Віллок (Барнс, 46) — Гордон (Вілсон, 68), Ісак, Жоелінтон (Мерфі, 69).

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Тодібо (Мавропанос, 57), Кілман, Палмьєрі (Цоуфал, 75) — Соучек — Боуен, Солер (Родрігес, 84), Пакета, Саммервілл (Ірвінг, 84) — Антоніо (Інгз, 75).

Попередження: Келлі.