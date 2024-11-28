Англія

Фахівець знайшов собі новий виклик.

Відомий у минулому англійський півзахисник Френк Лемпард після завершення професійної кар’єри футболіста не залишив велику гру й почав практикуватись у тренерській діяльності.

Спочатку, 46-річний фахівець набував досвіду на чолі молодіжної команди лондонського Челсі, після чого йому довірили очолити Дербі Каунті, а згодом і "пенсіонери" запросили керманича працювати головним тренером основної команди.

Ба більше — на чолі Челсі в Лемпарда було два періоди. Останній — навесні 2023 року в якості виконуючого обов’язки головного тренера в перехідний для клубу період.

Після цього Френк не очолював жоден клуб донині, однак цієї осені йому запропонував роботу Ковентрі, який має проблеми в поточній кампанії в Чемпіоншипі.

Фахівець у підсумку прийняв цей виклик і вже цієї суботи проведе на чолі "небесно-блакитних" перший матч — удома, проти Кардіфф Сіті.

Контракт підписано строком до літа 2027 року.