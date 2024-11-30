Англія

"Сіті" взимку буде купувати.

Манчестер Сіті планує підписати центрального півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді або опорника Аталанти Едерсона в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, "містяни" розглядають хавбеків іспанського та італійського клубів на заміну Родрі, який через травму хрестоподібної зв'язки вибув до кінця поточного сезону.

Чинний контракт іспанця з басками розрахований до 30 червня 2027 року. Такий самий термін трудової угоди і у бразильського півзахисника.

Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 18 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. В свою чергу Едерсон провів за Аталанту 18 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.