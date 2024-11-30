Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Вест Гем та Арсенал.

Лондонські Вест Гем та лондонський Арсенал зіграють у тринадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Олімпійському стадіоні Лондона.

Хулен Лопетегі, після перемоги над Ньюкаслом (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Мікель Артета, на тлі розгрому лісабонського Спортінга (5:1), використав із перших хвилин Жоржиньо в центрі поля, тоді як Троссар гратиме ліворуч в атаці.

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Емерсон — Соучек, Пакета, Солер — Боуен, Антоніо, Саммервілл.

Запасні: Ареола, Цоуфал, Скарлз, Маєрс, Ірвінг, Альварес, Родрігес, Гільєрме, Інгз.



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Троссар.

Запасні: Нето, Тірні, Ківьор, Зінченко, Ніколз, Нванері, Жезус, Жезус, Мартінеллі, Стерлінг.



Гра Вест Гем — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.