Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 30 листопада і розпочнеться о 19:30.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонськими Вест Гемом та Арсеналом, яке відбудеться на Лондон Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА, 19:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У той момент, коли багато любителів англійського футболу та експертів встигли заговорити про можливе звільнення Хулена Лопетегі з посади головного тренера Вест Гема, "молотобійці" у минулому турі змогли приємно здивувати. До цього результати лондонців навряд чи могли порадувати вболівальників, але перемога над Ньюкаслом стала справді сенсаційною та несподіваною. Більше того, вона подарувала надію на те, що Вест Гем разом із Лопетегі все ще має спільне майбутнє.

Але, звичайно, одного успішного результату для лондонців зараз замало, щоб виправити поточну ситуацію в турнірній таблиці АПЛ. До цього туру Вест Гем підходить аж на 14-му місці, хоча через надзвичайну щільність місце в єврокубковій зоні суто математично зараз знаходиться куди ближче, ніж та сама зона вильоту. У будь-якому випадку, від "молотобійців" багато хто чекає більшого, і коли команда остаточно адаптується до нових тактичних вимог тренерського штабу Хулена Лопетегі, це може спрацювати, а гра Вест Гема — заграти новими фарбами.

Щодо Арсеналу, то в останніх матчах гра підопічних Мікеля Артети не може не тішити. Вкотре доводиться говорити про повернення після двомісячної відсутності капітана та головного плеймейкера команди Мартіна Едегора, вплив якого на гру лондонців виявився настільки великим, що з ним і без нього Арсенал – це дві абсолютно різні команди.

Після невдалої серії Арсенал зіграв унічию з Челсі, потім не залишив місця від міцного Ноттінгем Форест, який в теорії міг стати проблемою для атакуючих та домінуючих "канонірів", а вже посеред цього тижня колектив Мікеля Артети проїхався катком по лісабонському Спортінгу у рамках основного раунду Ліги чемпіонів — по тому самому Спортінгу, який зовсім нещодавно обігравав Манчестер Сіті. Якщо Арсенал продовжить у тому ж дусі, то зможе розраховувати на повернення до чемпіонських перегонів, хоча про це ще зарано говорити — відрив Ліверпуля поки що надто серйозний.