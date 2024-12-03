Англія

Нідерландець пожартував після слів Салаха.

Після матчу АПЛ Ліверпуль — Манчестер Сіті (2:0) Мохамед Салах сказав, що, можливо, це його останній домашній матч проти "містян" за мерсисайдський клуб. Ця заява не залишилась поза увагою головного тренера "червоних" Арне Слота, який у жартівливій формі прокоментував слова єгиптянина.

"Можливо, Мо щось знає про 115 звинувачень Ман Сіті, тому не очікує, що вони будуть в АПЛ наступного сезону. Я особисто чекаю.

Якщо говорити нудно, то відповідь одна і та сама: це не те місце, де я повинен говорити про контракт Салаха. Можливо, я вже надто багато сказав своїм жартом. Це, мабуть, потрапить у заголовки.

Це був жарт. Повторюю, це був жарт", — сказав Слот.