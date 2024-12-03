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Сьогодні, 3 грудня, відбудеться відбірковий матч-відповідь плей-оф відбору жіночого Євро-2025, в якому зустрінуться збірні України та Бельгії.

Матч пройде в місті Левен на стадіоні Ден Дреф, а його стартовий свисток прозвучить о 21:15 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Бельгія — Україна:

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар'я Келюшик (Колос), Дарина Бондарчук (Металіст 1925).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі — Ворскла), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет).

Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла), Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті), Яна Малахова (Мура Нона).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Лілль).

Нагадаємо, перший матч у турецькій Антальї завершився перемогою бельгійок з рахунком 2:0.