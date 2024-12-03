Італія

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Аталанти (0:2).

"Поки в нас були сили, ми відбивалися та відповідали. Ми також повинні пам'ятати, що ми грали в четвер і повернулися о п'ятій ранку — не те, щоб я хотів використати це як виправдання. Ми відновилися досить добре. Але Гасперіні зміг зробити заміни, які він хотів, а в мене не було півзахисника, такого як Пізіллі, тому що його дискваліфікували, тому нам довелося задовольнятися тим, що маємо.

Я був задоволений хлопцями, бо на початку другого тайму ми мали гарний шанс вийти вперед. Прикро, що Довбик не зміг реалізувати момент, тому що йому вдалося прорватися через оборону Аталанти разом з Дібалою. Це дрібниці, які, якщо продовжувати намагатися, якщо бути досить рішучим, можна перетворювати на реультат.

Аталант має все, що потрібно, щоб боротися за титул. Я не хочу їх надто хвалити, але вони готові боротися до кінця. Якщо це станеться, це буде чудовий сезон, тому що на вершині є кілька сильних команд.

У роздягальні я сказав хлопцям "молодці" за те, як вони боролися до самого кінця, і сказав їм, що тепер на нас чекає довга серія ігор у грудні, коли ми гратимемо двічі на тиждень. Легких ігор немає. Насправді, наступна гра буде складнішою, ніж ця.

Якщо гравці продовжать слухати мене, як вони це робили в останніх іграх, ми знайдемо вирішення проблем. Ми маємо продовжувати боротися і не здаватися перед невдачами. Мені не подобаються гравці, які здаються, і це те, чого я ніколи не приймав.

Ми повинні бути в змозі реагувати і боротися за кожен м'яч, як ми це робили цього вечора, поки не втратимо свідомість. Усі мої заміни були через втому або фізичний біль. Тож я маю віддати належне Аталанті, але я також хочу віддати належне своїй власній команді", — наводить слова Раньєрі прес-служба клубу.