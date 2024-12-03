Англія

"Молотобійці" можуть попрощатися зі своїм нинішнім головним тренером.

Вест Гем Юнайтед може звільнити Хулена Лопетегі з посади керманича клубу на тлі незадовільних результатів.

Лондонський клуб не має історії швидких звільнень і не має бажання прощатися з 58-річним іспанцем, але форма "молотобійців" викликає все більше й більше занепокоєння в керівництва. Зараз Вест Гем має лише 6-очкову перевагу над командами в зоні вильоту.

За даними видання The Guardian, в якості потенційного наступника Лопетегі розглядається Сержіу Консейсан, екскерманич Порту. Повідомляється, що 50-річний португалець зацікавлений у роботі, хоча сам клуб ще не встановив із ним контакту.

Серед претендентів на посаду головного тренера лондонців у разі звільнення Лопетегі перебуває й колишній керманич Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Нещодавно 57-річний італієць гостював у Лондоні.

У The Guardian додали, що в суперечку за місце у Вест Гемі може вступити Грем Поттер. Раніше "молотобійці" також цікавилися Крістофом Галтьє, Едіном Терзичем, Каспером Юльманном, Рогером Шмідтом і Себастьяном Генессом.

Зазначимо, що сьогодні, 3 грудня, колектив Лопетегі гостюватиме в Лестер Сіті у 14-му турі АПЛ (початок — о 22:15). Поразка може виявитися для іспанського спеціаліста фатальною.