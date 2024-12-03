Англія

Вихованець роттердамців вважається майбутньою трансферною ціллю гранда АПЛ.

Атакувальний півзахисник Феєнорда Антоні Міламбо опинився в сфері інтересів Манчестер Юнайтед, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Манкуніанці вже неодноразово обговорювали потенційне придбання 19-річного нідерландця. Він ідеально вписується в потрібний гранду АПЛ профіль.

МЮ вже зібрав інформацію про Міламбо. Гравець перебуває в шортлисті клубу на літнє трансферне вікно-2025.

Контракт плеймейкера з Феєнордом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює його в 12 млн євро.

У сезоні-2024/25 Антоні взяв участь у 16 матчах у всіх турнірах, відзначившись 6 голами. На рівні національних команд він представляє збірну Нідерландів U-21.