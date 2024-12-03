Англія

Важливий момент для французького таланта манкуніанців.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо стану здоров'я центрального захисника Лені Йоро.

Португальський спеціаліст зазначив, що вже в наступному матчі 19-річний француз може опинитися серед основної 11-ки.

"У нас є ще одне тренування, щоб з'ясувати це. Можливо, Йоро буде в складі. Я відчуваю, що зараз у нього хороший момент, його фізична форма краща, тому я думаю, що він буде в складі. У нас було замало спільних тренувань. Він тренувався з невеликою групою гравців. Він дуже швидкий, сучасний захисник, що добре, коли ти хочеш високо пресингувати. Я вважаю, що він є особливим талантом, але ми маємо бути обережними в цей перший момент", — цитує Аморіма офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, завтра, 4 грудня, манкуніанці гостюватимуть в Арсенала в 14-му турі АПЛ (початок — о 22:15).

Манчестер Юнайтед придбав Йоро в Лілля влітку 2024 року за 62 млн євро. Він досі не дебютував за новий клуб через травму.