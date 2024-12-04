Англія

Керманич Манчестер Юнайтед висловився перед матчем проти Арсеналу.

Манчестер Юнайтед у чотирнадцятому турі англійської Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти лондонського Арсеналу.

Арсенал — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Перед грою головний тренер "Червоних дияволів" Рубен Аморім поділився своїми очікуваннями від протистояння.

"У нас будуть складні моменти, і в деяких іграх нас переграватимуть суперники. Я це знаю.

Я знаю, що дуже важко бути тренером Манчестер Юнайтед і говорити такі речі на прес-конференціях, бо ми хочемо перемагати весь час, незважаючи ні на що, але ми розуміємо, що ми знаходимось в іншій точці розвитку, порівняно з Арсеналом.

Я хотів би сказати інше, але мушу повторити: "Буря насувається", — заявив португальський виконавець.

Матч Арсенал — Манчестер Юнайтед відбудеться 4 грудня, о 22:15.