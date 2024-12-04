Англія

"Молотобійці" можуть здійснити чергову зміну тренерського штабу.

Майбутнє Хулена Лопетегі на посаді головного тренера лондонського Вест Гема перебуває під великим питанням. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "молотобійців" розглядає варіант зі звільненням іспанського фахівця з його поточної посади.

Причиною таких розмірковувань стали незадовільні результати команди у поточному сезоні — у 14 турах Вест Гем набрав всього 15 очок та наразі посідає 14 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Макс Аллегрі та Сержіу Консейсан — серед можливих наступників Лопетегі у Вест Гемі.