Англія

Керманич Арсеналу висловився про майбутній матч із МЮ.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "червоними дияволами".

"Ви одразу побачите від Аморіма його почерк у тому, що він хоче зробити. Він дуже чітко дав зрозуміти, що він хоче зробити.

Те, що він зробив зі Спортінгом, було чудовою роботою протягом кількох років. Особливо те, як він це зробив, і як грають його команди. Це приносить енергію в новий клуб і до гравців, що завжди позитивно.

Але ми повинні зосередитися на тому, що ми робимо. Якщо ми хочемо досягти того, що ми робили історично в цьому клубі, нам потрібно перемагати такі команди як Манчестер Юнайтед, щоб виграти в кінці", — заявив Мікель Артета перед поєдинком.

Матч Арсенал — Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 4 грудня, о 22:15 за київським часом.