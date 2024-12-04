Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Ліверпуль.

Ньюкасл та Ліверпуль зіграють на Сент-Джеймс-Парк у чотирнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Едді Гау, після нічиєї проти лондонського Крістал Пелес (1:1), залучив до стартового складу Мерфі в трійці атаки.

Арне Слот, на тлі перемоги над Манчестер Сіті (2:0), використав із перших хвилин Квансу в центрі оборони, тоді як Джонс з'явиться в центрі поля, а на вістрі атаки зіграє Нуньєс.

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі, Ісак, Гордон.

Запасні: Дубравка, Вілсон, Барнс, Таргетт, Осула, Альмірон, Келлі, Віллок, Лонгстафф.



Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс — Салах, Мак Аллістер, Гакпо — Нуньєс.

Запасні: Ярош, Ендо, Діас, Собослаї, Елліотт, Нейлло, Александер-Арнольд, Мортон, Ньйоні.



Гра Ньюкасл — Ліверпуль почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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