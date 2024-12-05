Англія

Голи Тімбера та Саліба принесли команді Артети 3 бали.

В рамках центрального матчу 14-го туру АПЛ Арсенал приймав на своєму полі Манчестер Юнайтед. В стартовому складі лондонців з'явився Олександр Зінченко, тоді як в манкуніанців відзначимо появу Тайрелла Маласії і відсутність Рашфорда.

З перших хвилин команда Мікеля Артети заволоділа м'ячем й намагалась створити небезпеку. Гості уважно діяли в обороні та при можливості намагались йти в атаку. "Каноніри" доволі швидко створили перший момент - Парті був першим на м'ячі після подачі з кутового, але пробити головою влучно він не зміг. В середині тайму команда впустила ще один - Мартінеллі пробив в один дотик в чужому штрафному, але не влучив з вбивчої позиції.

Манчестер Юнайтед багато контролював м'яч, але все це було без жодного загострення. Перший свій шанс манкуніанці створили вже під кінець тайму, коли Далот пробив з гострого кута в чужому, але м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Команди пішли відпочивати за рівного рахунку й відклали вирішення переможця на другий тайм.

Манчестер Юнайтед недовго протримався у другій половині. На 54 хвилині Тімбер виграв боротьбу на "другому поверсі" в чужому штрафному й переправив м'яч у ворота 1:0. Одразу ж гості могли отримати й другий - Сака пробивав метрів з десяти, але Онана вгадав напрямок удару та врятував свою команду.

Рубен Аморім випустив Рашфорда, Зіркзе та дебютанта Йоро, але гра команди не покращилась. Втім, момент гості створили - Фернандеш м'яко накинув на Де Лігта, а той головою пробив в дальній верхній кут — Рая в шикарному стрибку врятував свою команду. Але відповідь Арсеналу була безжальною - Парті пробив головою після подачі з кутового і влучив в Саліба — від його спини м'яч залетів у ворота. 2:0.

Арсенал продовжував бути гострим біля чужих воріт, але і Юнайтед мав свій момент забити - Фернандеш покотив на Антоні, а той пробив з кута воротарського майданчика, втім Рая врятував свою команду. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Арсеналу. Юнайтед не може перемогти на Емірейтс більше 7 років.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Тімбер, 54 Саліба, 73

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Зінченко (Меріно, 71) — Едегор (Жоржиньо, 89), Парті, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 70)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Магвайр (Йоро, 59) — Далот, Угарте, Фернандеш, Маласія (Діалло, 46) — Маунт (Зіркзе, 60), Гарначо (Рашфорд, 59) — Гойлунн (Антоні, 80)

Попередження: Зінченко — Маласія, Угарте, Магвайр