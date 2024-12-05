Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 4 грудня 2024 року.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон на власному полі зазнав розгрому від лондонського Челсі з рахунком 1:5.

Чергова невдала спроба "святих" зіграти у "футбол Рассела Мартіна" призвела до болючої поразки ще за підсумками першого тайму, на останніх хвилинах якого захисник господарів Стівенс ще й дозволив собі потягати за кучері Кукурелью, за що був справедливо вилучений.

А після перерви "сині" де в чому пожаліли суперників, не відправивши в їхні ворота ще купу м’ячів, а обмежившись тільки двома.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Саутгемптон — Челсі у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Саутгемптон — Челсі 1:5

Голи: Арібо, 11 — Дісасі, 7, Нкунку, 17, Мадуеке, 34, Палмер, 77, Санчо, 87

Саутгемптон: Ламлі — Вокер-Пітерс, Брі (Едвардс, 78), Вуд, Стівенс, Меннінг — А. Армстронг (Бреретон, 62), Арібо, Фернандеш (Тейлор, 79), Фрейзер (Сулемана, 62) — Арчер (Сугавара, 73)

Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Дісасі, Адарабіойо, Кукурелья (Дьюзбері-Голл, 79) — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Санчо, 73), Палмер (Вейга, 79), Феліш — Нкунку

Попередження: А. Армстронг

Вилучення: Стівенс, 39