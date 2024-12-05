Англія

Керманич Челсі прокоментував розгром Саутгемптона.

Лондонський Челсі напередодні в гостьовому матчі чотирнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги розгром Саутгемптон.

Саутгемптон — Челсі 1:5 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "синіх" Енцо Мареска прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже задоволений п'ятьма забитими м'ячами, але водночас я не задоволений першими 15-20 хвилинами, коли ми на рівних боролись проти суперників.

Ми це робили тому, тому що ми готувались до гри один-в-один у пресингу до матчу, але на полі цього не було помітно. Якщо ви не працюєте індивідуально проти Саутгемптона, вам буде важко повернути м'яч.

Із часом ми це виправили, і гра стала набагато кращою. Вона повністю змінилась. Це була хороша гра у виконанні всіх наших гравців. Іноді доводиться пристосовуватись, коли граєш удесятьох, можна сповільнити гру і тримати м'яч, але ми все одно створили багато моментів.

Ми могли б забити більше, але й п'яти голів достатньо. Це було дуже приємне відчуття чути скандування фанатів, що Челсі повертається, особливо тому, що видно, що вони щасливі. Це й є нашою метою. Ми працюємо щодня, щоб вони були щасливі. Це дуже важливо", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі лондонський Челсі зіграє в гостьовому дербі проти Тоттенгема.