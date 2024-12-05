Англія

Завуальоване послання.

Захисник Крістал Пелес Марк Геї пояснив своє рішення нанести на "райдужну" капітанську пов'язку напис "Я люблю Ісуса" в матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги з Ньюкаслом (1:1). Його слова наводить Sky Sports.

"Чесно кажучи, я думаю, що послання було досить ясним. Це також послання любові та правди, а також послання інклюзивності, тому воно говорить саме за себе", — заявив англієць.

Раніше повідомлялося, що Геї не каратимуть за напис про любов до Ісуса на райдужній пов'язці.