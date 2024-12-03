Англія

24-річний англієць буде попереджений.

Капітан і захисник Крістал Пелес Марк Геї не буде покараний за напис про любов до Ісуса на райдужній пов'язці. Про це повідомляє Sky Sports.

Під час матчів 13 туру АПЛ капітани команд виходили з райдужною пов'язкою у рамках кампанії на підтримку ЛГБТ.

Геї вийшов на гру з Ньюкаслом (1:1) з пов'язкою, на якій було написано: "Я люблю Ісуса".

За регламентом, футболістам заборонено розміщувати на екіпіруванні будь-які релігійні повідомлення і Марка могли покарати цей інцидент.

Однак за інформацією джерела, Футбольна асоціація Англії зв'яжеться з Геї, щоб нагадати йому про цю заборону і жодних дисциплінарних заходів проти нього не буде.

Цього сезону Геї провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав один асист.