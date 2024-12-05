Англія

Організатори змагань висунули вісім кандидатів на отримання нагороди.

Черговий місяць сезону англійської Прем’єр-ліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) / 4 матчі (Челсі, Лестер, Іпсвіч, Евертон), 2 голи + 3 гольові передачі;

– Раян Гравенберх (Ліверпуль) / 4 матчі (Брайтон, Астон Вілла, Саутгемптон, Манчестер Сіті), 1 гольова передача;

– Жоау Педро (Брайтон) / 4 матчі (Ліверпуль, Манчестер Сіті, Борнмут, Саутгемптон), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Матеус Кунья (Вулвергемптон) / 4 матчі (Крістал Пелес, Саутгемптон, Фулгем, Борнмут), 3 голи + 3 гольові передачі;

– Мартін Едегор (Арсенал) / 3 матчі (Челсі, Ноттінгем Форест, Вест Гем), 1 гол + 2 гольові передачі;

– Букайо Сака (Арсенал) / 4 матчі (Челсі, Ноттінгем Форест, Вест Гем), 2 голи + 3 гольові передачі.

– Мохамед Салах (Ліверпуль) / 4 матчі (Брайтон, Астон Вілла, Саутгемптон, Манчестер Сіті), 5 голів + 2 гольові передачі.

– Йоан Вісса (Брентфорд) / 4 матчі (Фулгем, Борнмут, Евертон, Лестер), 3 голи.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів АПЛ та нижче в цьому матеріалі.