Англія

Обидва захисники пропустили минулий матч із Манчестер Юнайтед.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув впевнену перемогу над Манчестер Юнайтед (2:0), проте в цьому протистоянні через травми не змогли взяти участь одразу два основні захисники "канонірів" в особі Габріела Магальяеса та Ріккардо Калафіорі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета пояснив їхню відсутність у минулій грі, проте не виключив, що вони обидва можуть бути готові зіграти у наступному поєдинку проти Фулгема.

"Було б дуже ризиковано поставити Габріела у склад на гру з Манчестер Юнайтед, тому що він відчував щось нездорове проти Вест Гема. У неділю він може бути готовий зіграти. Аналогічна ситуація щодо Калафіорі", — заявив Артета.

Нагадаємо, матч Фулгем — Арсенал відбудеться у неділю, 8 грудня, о 16:00 за київським часом.