Англія

У захисника Тоттенгема ювілейний матч в англійській першості.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут зустрівся на власному полі з лондонським Тоттенгемом.

У стартовому складі "шпор" на це протистояння вийшов захисник Бен Девіс, який виступає за лондонців з літа 2014 року.

Цікаво, що для 31-річного валлійця матч проти Борнмута став 300-м у рамках АПЛ: 229 поєдинків в англійській першості він зіграв за Тоттенгем, а ще 71 — у часи своїх виступів за Свонсі Сіті.

У поточному сезоні Бен Девіс виходив на поле в 11 матчах в усіх турнірах, задовольняючих переважно роллю запасного.