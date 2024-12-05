Англія

"Дачники" змогли у заключному відрізку зустрічі гарантувати собі три очки.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулгем здобув на власному полі перемогу над Брайтоном.

Вже на четвертій хвилині зустрічі "дачники" повели в рахунку після гола Алекса Івобі, який у подальшому зміг відзначитися вдруге, але вже під саму завісу другого тайму.

Незважаючи на те, що після перерви Балеба зміг повернути паритет на табло, автогол О'Райлі став початком кінця для "чайок" на шляху до поразки з рахунком 1:3.

Фулгем - Брайтон 3:1

Голи: Івобі, 4, 87, О'Райлі (аг), 79 - Балеба, 56

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Берге (Куенка, 90), Вілсон (Кінг, 81) — Івобі, Сміт-Роу (Перейра, 71), Нельсон (Траоре, 71) — Муніз (Хіменес, 81)

Брайтон: Вербрюгген — ван Геке (Лемпті, 72), Данк, Жуліо — Віффер (Груда, 86), О'Райлі (Рюттер, 81), Балеба, Еступіньян — Адінгра, Мітома — Педро (Фергюсон, 80)

Попередження: Берге, Перейра — Геке, Геке, Данк